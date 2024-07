Turcia amenință Israelul cu intervenția militară. Ce a declarat președintele turc Recep Erdogan

Președintele Recep Tayyip Erdogan a amenințat Israelul cu intervenții militare, după ce a comparat situația cu acțiunile desfășurate în Nagorno-Karabah şi Libia.

„Nu există nimic ce nu putem face”

Erdogan a fost prezent la un eveniment al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) la Rize, la Marea Neagră. În cadrul acestei întâlniri, președintele turc nu a negat posibilitatea intervenției militare, prin sprijinul grupării islamiste palestiniene Hamas, conform

„La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face asemănător cu ei”, a spus Erdogan la întâlnirea cu Partidul Justiției și Dezvoltăii. Președintele turc a comparat situația cu intervențiile militare pe care le-a realizat la conflictul din Nagorno-Karabah, unde a susţinut Azerbaidjanul cu drone şi alt sprijin militar.

Mai mult, Turcia a sprijinit guvernul recunoscut internaţional din Libia cu echipament şi personal militar. În discursul său, președintele turc s-a declarat mulțumit de progresul înregistrat de industria de apărare din țara sa. „Nu există nimic ce nu putem face. Trebuie doar sa fim puternici”, a declarat acesta.

Relațiile dintre Turcia și Israel s-au deteriorat de la începutul războiului

De la începutul războiului din Gaza în octombrie 2023, relațiile dintre s-au deteriorat considerabil. Președintele Turciei a numit gruparea islamistă palestiniană Hamas drept o „organizaţie de eliberare” şi l-a comparat pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu cu Adolf Hitler.

De asemenea, Erdogan a afirmat la mijlocul lunii iulie că țara sa nu va aproba nicio cooperare între NATO și Israel atâta timp cât războiul va continua.