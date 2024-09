Turiștii din Spania au făcut baie sub o conductă de evacuare a apei uzate. O confundă cu o cascadă

Mai mulți turiști din Spania fac baie sub o conductă de evacuare a apei uzate pe care o c . Aceștia s-au filmat cum făceau duș sub ea, abia apoi au realizat de unde provine apa.

S-au îmbăiat în apă uzată

Videoclipul tinerilor a devenit viral pe TikTok și a strâns multe comentarii și reacții din partea următorilor lor, conform

În imaginile filmate se vede o canoe în care doi tineri se apropie de o conductă despre care ei cred că este o cascadă. Abia după aceea își dau seama că de acolo se evacuează Cel care a filmat toată scena nu a vrut să se bage sub apă, dar cuplul din spatele lui a trecut prin apa murdară.

Râul Sella este unul dintre punctele turistice preferate de vizitatori. Peisajele idilice, barurile de pe plajă și multe alte atracții îi aduc pe turiști în această zonă.