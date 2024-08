Ucraina rămâne fără muniție, avertizează Pentagonul. Finanțarea Washingtonului s-a oprit

, Celeste Wallander, a declarat marți, 23 ianuarie, reporterilor că Kievul rămâne fără armele necesare pentru a lupta împotriva invaziei Moscovei, acum că finanțarea Washingtonului s-a oprit.

Din decembrie, Washingtonul nu a oferit Kievului asistența militară necesară

Republicanii din Congres au blocat cererile președintelui Joe Biden de a aproba un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, în așteptarea unui proiect de lege care include și o creștere a finanțării pentru securitatea graniței Americii.

Din decembrie, Washingtonul nu a oferit Kievului asistența militară necesară la același nivel ca în ultimii doi ani, a declarat reporterilor Celeste Wallander, oficial al Pentagonului care supraveghează problemele de securitate internațională.

Pentagonul a epuizat toți banii alocați de Congres pentru această asistență și nu a aprobat încă o nouă finanțare.

De obicei, după fiecare întâlnire a grupului de contact, Pentagonul anunță noi pachete de ajutor pentru Ucraina, dar acest lucru nu s-a întâmplat marți.

Aliații europeni spun că vor ajuta Ucraina în continuare

Guvernul ucrainean a informat deja Departamentul de Apărare al SUA că este îngrijorat de faptul că unitățile rămân fără muniție. În timp ce Ucraina așteaptă să vadă ce va face Congresul, merg mai departe cu noi măsuri de sprijinire a Ucrainei.

La Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat un contract comun de 1,2 miliarde de dolari pentru cumpărarea a peste 222.000 de cartușe de muniție de 155 mm. Cartușele sunt unele dintre cele mai utilizate muniții în război, iar contractul va fi folosit pentru a umple aliații care și-au împins propriile rezerve la Kiev.

Rusia a lansat marți un bombardament de peste 40 de rachete balistice, de croazieră, antiaeriene și ghidate în cele mai mari două orașe ale Ucrainei, distrugând blocuri și ucigând cel puțin cinci persoane.

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să intercepteze cel puțin 21 dintre rachete. Dar atacurile au rănit cel puțin 20 de persoane în patru districte din Kiev.

Câți bani a primit Ucraina de la SUA până acum

Pentagonul și-a anunțat ultima asistență de securitate pentru Ucraina pe 27 decembrie, un pachet de 250 de milioane de dolari care includea cartușe de 155 mm, rachete antiaeriene Stinger și alte articole cu cerere ridicată extrase din stocurile existente din SUA.

De atunci, SUA nu au mai putut furniza muniții suplimentare, deoarece banii pentru completarea acestor stocuri s-au epuizat, iar Congresul nu a aprobat mai multe fonduri.

Peste 110 miliarde de dolari în ajutor atât pentru Ucraina, cât și pentru Israel sunt blocate din cauza dezacordurilor dintre Congres și Casa Albă cu privire la alte priorități politice, inclusiv securitate suplimentară pentru granița dintre SUA și Mexic.

SUA au oferit Ucrainei peste 44,2 miliarde de dolari în asistență de securitate din februarie 2022. Dintre acestea, aproximativ 23,6 miliarde de dolari au fost extrași din stocurile militare existente și aproape 19 miliarde de dolari au fost trimise sub formă de contracte militare pe termen lung, pentru articole ale căror procurare durează și luni de zile. Deci, deși fondurile s-au epuizat, unele arme achiziționate anterior vor continua să circule. În plus, 1,7 miliarde de dolari au fost furnizate de Departamentul de Stat al SUA sub formă de finanțare militară străină.

SUA și aproximativ 30 de parteneri internaționali continuă, de asemenea, să antreneze forțele ucrainene și, până în prezent, au antrenat un total de 118.000 de ucraineni în locații din întreaga lume, a declarat colonelul Marty O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Armatei SUA în Europa și Africa.

Statele Unite au antrenat aproximativ 18.000 dintre acești luptători, inclusiv aproximativ 16.300 de soldați în Germania. Aproximativ 1.500 de luptători suplimentari trec în prezent prin antrenament.