Ucraina revendică doborârea unui bombardier strategic Tu-22, rușii spun că a fost o problemă tehnică

Un bombardier strategic Tupolev-22 care a fost parte în atacul rusesc cu rachete și drone desfășurat vineri dimineață a fost doborât, afirmă forțele aeriene ucrainene pe Telegram. Ministerul rus al apărării a spus că avionul de război s-a prăbușit din cauză că a avut o defecțiune.

Serviciul de informații militar ucrainean GUR a spus că avionul a fost doborât într-o operațiune comună cu forțele aeriene.

„Aeronava inamică Tu-22MZ a fost doborâtă la o distanță de aproximativ 300 de kilometri de Ucraina, folosind aceleași mijloace care au doborât anterior aeronava rusă de detectare și control radar cu rază lungă de acțiune A-50 (în februarie).

Bombardierul a reușit să zboare până în zona Stavropol, unde s-a prăbușit. Trebuie remarcat faptul că aceasta este prima distrugere cu succes a unui bombardier strategic în aer în timpul unei misiuni de luptă în timpul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina”, a transmis GUR, care a publicat și un clip cu operatorii sistemului cu care ar fi fost lovită aeronava militară inamică.

„Pentru prima dată, unitățile de rachete antiaeriene ale Forțelor Aeriene, în cooperare cu Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina, au distrus un bombardier strategic cu rază lungă de acțiune Tu-22M3, purtător al rachetelor de croazieră X-22 folosite de teroriștii ruși pentru a lovi orașele pașnice din Ucraina”, a spus Mykola Oleshchuk, purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene.

Avionul de război Tu-22M3 (cod NATO – „Backfire”) s-ar fi prăbușit în regiunea Stavropol Krai, aflată la peste 500 de kilometri distanță de zonele din Ucraina care nu sunt ocupate de ruși.

Un clip video care arată prăbușirea bombardierului strategic rusesc circulă pe rețelele de socializare, fiind postat pe Telegram inclusiv de canalul Figterbomber, cunoscut pentru relația foarte apropiată cu forțele aeriene rusești, potrivit .

During tonight’s Missile Attack against Ukraine, a Tu-22M3 “Backfire” Strategic Bomber with the Russian Aerospace Forces reportedly Crashed in the Stavropol Krai Region of Southwestern Russia following a Technical Malfunction; Russian Sources are claiming that both of the Pilots…

