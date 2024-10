unde centrele de recrutare au reținut persoane care avea documente nepotrivite pentru înrolare și au fost forțați să se înroleze în armată.

Doi bărbați au fost scoși din Palatul Sporturilor unde se susținea un concert al unei trupe rock ucrainene. Unul dintre ei a încercat să scape din mâinile celor trei reprezentanți ai centrelor în timp ce ei încercau să îl ducă la biroul de recrutare, informează

❗️A partir de cette nuit et demain, des raids commenceront dans les clubs d’Odessa et d’autres villes, rapportent des sources.

Astfel de operațiuni s-au efectuat în mai multe restaurante,cluburi, baruri și o sală de concerte din Kiev.

Cei care nu au vrut să prezinte documentele care să arate că sunt scutiți și cei care au acte neconrespunzătoare au fost luați pe sus.

Ukrainian men dragged out of nightclubs by army recruiters.

Those refusing to show documents exempting them from military service, or whose documents were considered faulty, dragged away.

Slava Ukraini anyone?

Forced to their deaths for Zelensky!

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra)