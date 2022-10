„De câteva zile, rușii părăsesc orașul, își retrag serviciile administrative. De exemplu, centrul de pașapoarte, unde se eliberau pașapoarte rusești; fondurile de pensii și documentele lor; poliția” a declarat un martor sub protecția anonimatului.

„Nu există panică. Cei care au vrut să plece, au plecat” a declarat acesta pentru sursa citată.

Conform guvernatorului regiunii, Vladimir Saldo, administrația civilă pro-rusă se va muta din orașul Herson pe malul estic (stâng) al râului Nipru.

Cei rămați relatează că lumea se pregătește pentru o eventuală plecare a ocupanților ruși iar vânzătorii din piețe nu au mai vrut să accepte ruble rusești și au revenit la grivnele ucrainene.

In , people refuse to accept rubles en masse and demand hryvnias.

Residents and shops refuse to accept Russian rubles and ask to pay only in hryvnias. Even gas stations ask for hryvnias. 1/2

— Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3)