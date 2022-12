Ucrainenii păstrează tradiția și în timpul războiului / Aceștia pedalează pentru a ține aprins bradul de Crăciun (VIDEO)

Pentru a păstra magia Crăciunului, locuitorii Kievului pedalează pentru a ilumina pomul de Crăciun din Gara din Kiev. Acțiunile la care au ajuns aceștia sunt pe fondul întreruperilor de electricitate.

Ucrainenii au recurs la diverse trucuri pentru a putea păstra frumusețea Crăciunului. În Gara din Kiev, locuitorii țin bradul aprins cu ajutorul unui generator legat la o bicicletă care permite iluminarea bradului. La această inițiativă au participat și călătorii.

Un alt brad, de data aceasta din Piața Sfânta Sofia, este ținut aprins cu ajutorul unui generator convențional. Generatorul aprinde miile de becuri economice, păstrând astfel tradiția, conform .

„Este un indiciu a ceea Ucraina este pregătită să facă pentru a trece iarna. Nimic nu-i va opri (pe ucraineni). Există un spirit de rezistență”, a comentat corespondentul ABC Tom Soufi Burridge, potrivit unei înregistrări video postate pe Twitter.

„Război? Pană de curent? Fără pom de Crăciun? Nu ghiciţi ce-am inventat?”, a scris pe Twitter directorul general al Căilor Ferate ucrainene, Aleksndr Kamîșin.

Installation Christmas tree at the Kiev rail station, but it will work from the rotation bicycle pedals

