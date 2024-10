Ultimul minut din viața lui Yahya Sinwar, liderul Hamas. Imaginile filmate de o dronă israeliană înainte de lichidarea omului care a stat în spatele masacrului din 7 octombrie 2023 (VIDEO)

Yahya Sinwar, liderul Hamas, în sudul Fâșiei Gaza, iar pe rețelele sociale au început să circule imaginile surprinse de o dronă israeliană chiar înainte de a-l lichida pe omul care a stat în spatele masacrului din 7 octombrie 2023.

În imagini, liderul Hamas poate fi observat stând pe un fotoliu, iar la un moment dat aruncă un băț spre drona israeliană care îl filma. Secvențele au fost transmise pe rețelele sociale.

The last minute of Sinwar life:

Footage shows wounded & sooty Sinwar, in a chair in a ruined residence, hurling stick at IDF drone moments before he was killed.

A must watch video of the mass murderer and master terrorist.

