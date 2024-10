Un aeroport a fost evacuat, în urma eruperii vulcanului Ruang din Indonezia

Un aeroport regional din Indonezia a fost închis, iar sute de persoane au fost evacuate după ce vulcanul Ruang a expulzat lavă, roci și cenușă timp de mai multe zile.

În timpul erupției de miercuri, , aflat pe o insulă îndepărtată din provincia Sulawesi de Nord, a expulzat o coloană de lavă, roci incandescente și cenușă în atmosferă, ajungând la o altitudine de trei kilometri. Potrivit videoclipurile postate de martori pe rețelele sociale, în timpul erupției, cerul a fost luminat de fulgere violet.

„Posibilitatea unei alte erupţii e încă ridicată, trebuie să rămânem vigilenţi”, a explicat un reprezentant al Agenției de vulcanologie reporterilor Heruningtyas Desi Purnamasari.

Agenția a ridicat nivelul de alertă, iar peste 800 de persoane au fost evacuate. Rocile și cenușa expulzate de vulcan au avariat locuințe, iar un spital din apropiere a fost nevoit să fie evacuat.

Autoritățile din domeniul transporturilor au decis închiderea aeroportului din capitala provinciei, Manado, ca măsură de precauție împotriva căderilor de cenușă provocate de vulcan.

Compania aeriană low-cost Air Asia a suspendat zborurile către nouă aeroporturi din Malaezia de Est și Brunei, după ce autoritățile au emis avertismente privind un posibil pericol pentru siguranța pasagerilor.

Aproximativ 1.500 de persoane din zonele de risc trebuiau evacuate de urgență, iar alte aproape 12.000 de persoane ar putea fi afectate în viitorul apropiat, potrivit .

au avertizat posibilitatea formării unui tsunami dacă materialele expulzate de vulcan ajung în ocean. Un tsunami cauzat de o erupție anterioară a vulcanului Ruang, în 1871, a dus la pierderea a circa 400 de vieți.

