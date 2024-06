Un Boeing 737 a fost luat de vânt înainte de îmbarcarea pasagerilor (VIDEO)

Vântul puternic a împins marți un avion masiv American Airlines de la poarta sa de pe aeroportul Dallas Fort Worth – în timp ce furtuni puternice au lovit statul american.

Avionul American Airlines 737-800 a fost împins de-a lungul asfaltului după deconectarea podului de încărcare, arată un videoclip șocant, potrivit .

Nu a fost singurul avion afectat de rafale de 80 mph, ceea ce a determinat aeroportul să lase la sol până la 700 de zboruri, potrivit American Airlines.

An American Airlines Boeing 737-800 was seen being blown across the tarmac at gate C21 at Dallas Fort Worth International Airport in Dallas, Texas, United States 🇺🇸

▪︎ 28 May 2024 ▪︎

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ)