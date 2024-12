Un cuplu de români a avut vacanța stricată în Grecia. „Aș dori să fac o reclamație hotelului”

Un cuplu de români a avut parte de o v una dintre cele mai vizitate insule din Grecia, din cauza condițiilor de la hotelul pe care l-au rezervat printr-o agenție de turism cunoscută.

Experiența familiei de români

Familia a fost cazată într-un hotel în care nu au avut parte de condiții deloc bune, li s-a oferit mâncare care nu inspira deloc încredere. Femeia a povestit întreaga experiență pe care a avut-o printr-o postare de pe Facebook, iar acum își dorește să facă o reclamație acelui hotel, conform

Turiștii au fost cazați în mizerie, li s-a oferit mâncare pe care circulau furnici, electrocasnicele era upline de pânze de păianjen, erau ruginite și insalubre.

„În perioada 6-13 august am fost în Rhodos, printr-o agenție foarte cunoscută. Voi atașa condițiile hotelului la care am fost cazați. Ne asumăm vina că nu am verificat înainte hotelul, (am fost pentru prima dată prin agenție) dar nu ne-am gândit nici măcar o secundă să punem la îndoială calitatea serviciilor pe care agenția avea să ni le ofere. Imaginile vorbesc de la sine. Aș dori să fac o reclamație hotelului, dar nu știu care este instanța din Grecia căreia să mă adresez (un fel de ANPC al Greciei, poate). De când am ajuns și până în prezent, am cerut sprijin din partea agenției, dar aceștia ne-au lăsat în «seen». În momentul de față nu sper la vreun ban înapoi, dar mi-aș dori să văd închis hotelul și să nu mai treacă nimeni prin asta”, a scris românca.

Motivul pentru care au rămas în acel hotel

Turista a explicat și motivul pentru care a ales să rămână cazată la același hotel, în loc să refuze și să primească o alta.

„Ideea este că noi aveam achitate deja anumite servicii pe insulă: un scooter, o excursie pe rezervări la câteva beach bar-uri. Ne-am fi dat peste cap tot itinerarul. Singurul lucru pe care l-am fi putut rezolva era o altă cameră și o atenție „sporită” la curățenie. Dar era o singură femeie la curățenie, la 56 de camere. Din păcate, toate erau așa. Pe parcursul șederii ne-am intersectat și cu alți turiști români, care au confirmat că situația e la fel în tot hotelul. Au luat legătura cu agențiile care le-au vândut vacanța si nu au rezolvat nimic. În plus, în perioada în care am fost noi plecați (în vârf de sezon – n.red.), insula era extrem de aglomerată. De aceea nu am plecat, nu prea aveam unde”, a explicat turista.

Postarea a strâns o serie de comentarii din partea internauților care nu înțeleg cum au putut românii să rămână cazați în acele condiții.

„E inuman cum ați fost primiți”;

„Incredibil! Și nu ați plecat?”;

„Horor! De ce ați stat atâtea zile dacă condițiile au fost în halul acela?”, sunt unele dintre reacții.

Internauții au recomandat depunerea unei plângeri la GNTO (Organizația Națională Elenă de Turism) în Grecia, ANPC în România și ECC România la nivel European.

Mulți au spus că este vina agenției de turism pentru vacanța distrusă a familiei pentru că nu i-au ajutat să primească o cazare mai bună.

Turiștii trebuie să fie foarte atenție la cazările pe care le rezervă, să verifice recenzii și fotografii înainte de a rezerva.