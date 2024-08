Un italian a fost arestat după ce a lansat o dronă în apropiere de Kremlin. Ce le-a spus autorităților

Un italian a fost arestat la Moscova după ce a lansat o dronă , anunță marți, 6 august, agenția de presă de stat TASS, care citează surse din cadrul forțelor de ordine.

TASS a declarat că agențiile ruse de aplicare a legii l-au reținut pe bărbat, un însoțitor de zbor, pentru că opera drona deasupra parcului Zaryadye, care se află chiar lângă Kremlin în centrul Moscovei, potrivit .

Ambasada Italiei la Moscova nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.

An Italian man has been detained in Moscow after flying a drone near the Kremlin, state news agency TASS reports, citing law enforcement sources.

