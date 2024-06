Un preot susține că a ajuns în Iad, după ce a suferit un atac de cord: „Nu i-aș dori asta nici celui mai mare dușman al meu”

Un preot susține că a mers în Iad după ce a suferit un atac de cord și descrie lucrurile pe care le-a văzut într-o serie de videoclipuri postate pe platforma TikTok, informează .

Un preot a povestit cum a ajuns în Iad

Preotul Gerald Johnson din Michigan a povestit că a vizitat Iadul după ce a suferit un în anul 2016. Potrivit acestuia, experiența i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Într-unul dintre videoclipurile sale cele mai virale, care a obținut 3,7 milioane de vizualizări, bărbatul a spus că a văzut într-adevăr Iadul.

„Am fost acolo și nu i-aș dori asta nici celui mai mare dușman al meu. Nu-mi pasă ce mi-a făcut. Nimeni nu merită asta”, a precizat el.

În momentul în care a ajuns în acel loc, acesta a spus că a întâlnit un demon care l-a însoțit de-a lungul întregii sale vieți, de la copilărie până la moarte.

When the devil believes in you…..

„Spiritul meu a părăsit corpul și am crezut că sunt în drum spre Rai. Am crezut că am făcut atât de bine în timpul vieții mele și că am ajutat atât de mulți oameni, dar chiar și așa, am coborât în Iad. Am intrat chiar în centrul Pământului. Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris”, a spus Gerald Johnson.

În continuare, el a adăugat că există o secțiune în Iad unde se cântă muzică. Mai exact, preotul a auzit cântece precum „Umbrella” de la și „Don’t Worry Be Happy” de la Bobby McFerrin. Dar asta nu este tot, deoarece nu artiștii cântă melodiile, ci un grup de demoni care folosesc cuvintele pentru a aduce suferință celor care nu l-au slujit pe Dumnezeu.

Cum a scăpat de această experiență terifiantă

La final, Johnson a dezvăluit cum a reușit să se întoarcă pe Pământ.

„Eram supărat pe Dumnezeu pentru că am făcut atât de bine în viața mea și am ajuns în Iad. M-am ridicat din Iad și m-am întors pe Pământ – și Dumnezeu mi-a vorbit. El a spus: „Ai fost supărat în secret pe oamenii care ți-au făcut rău, ai sperat că-i voi pedepsi. Aceștia nu sunt poporul tău. Aceștia sunt poporul meu.

Eu vreau doar să te concentrezi pe sarcina pe care ți-o dau.” Chiar dacă am făcut bine, lucrul pe care îl aveam în inimă era lipsa de iertare pentru oamenii care mi-au greșit. Un om care nu poate ierta este un om care a uitat că a fost iertat. Aceasta este experiența mea din Iad. Este un loc complet real”, a mai povestit preotul.