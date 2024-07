Ursula von der Leyen a câștigat un nou mandat la șefia Comisiei Europene. A fost realeasă cu 401 voturi (VIDEO)

a câștigat un nou mandat la șefia Comisiei Europene. Astfel că va rămâne încă 5 ani șefa Comisiei, după ce a primit 401 voturi din partea Parlamentului European. Leyen avea nevoie de o majoritate de minimum 360 de voturi, conform .

Votul a avut loc la fix o zi după ce Tribunalul Uniunii Europene a decis că executivul european nu a oferit publicului „un acces suficient de larg” la contractele privind vaccinul Covid-19 și s-au constatat nereguli în justificarea sa pentru redactarea unor părți ale documentelor.

Președinta Parlamentului European a publicat un mesaj pe Rețeaua X, unde a felicitat-o pe von der Leyen pentru victoria obținută.

„Felicitări, Ursula von der Leyen pentru binemeritata realegere ca Președintă a Comisiei Europene. Aceasta este o dovadă a conducerii dumneavoastră puternice și a valorilor neclintite în aceste vremuri de testare. Europa este puternică și pregătită”, a scris , pe Rețeaua X.

Congratulations Ursula on your well deserved re-election as President of the by the !

It is testament to your strong leadership and unwavering values in testing times.

Europe stands strong and stands ready. 🇪🇺

— Roberta Metsola (@EP_President)