Val de turiști în deșertul Atacama din Chile după fenomenul El Nino. Ce a apărut pe dunele de nisip (FOTO)

Un fenomen rar a apărut în deșertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, după ploile din toiul ternii din emisfera sudică.

Deșerul Atacama a fost acoperit de flori albe și violet, iar bulbii lor au îndurat vremea pentru a încolți o dată la câțiva ani, în timpul primăverii, conform

Dar, ploile abundente din ultimul timp, cauzate de fenomenul El Nino, au dus la o înflorire mai devreme decât ar fi trebuit.

The sand dunes of Chile’s Atacama desert, the driest on the planet, have been blanketed by white and purple blooms in recent days after early rains caused flowers to spring up in the dead of the Southern Hemisphere winter.

