Vas petrolier sub pavilion grecesc, incendiat de rebelii Houthi, plutește în derivă în Marea Roșie

Un petrolier sub pavilion grecesc, Sounion, care transporta 150.000 de tone de țiței, a fost incendiat de rebelii Houthi. Incidentul a avut loc vineri, iar flăcările au fost atât de intense încât echipajul navei a fost forțat să abandoneze vasul. Acesta plutește acum în derivă în Marea Roșie, reprezentând un pericol major pentru navigația și mediul înconjurător. Analizele video efectuate sugerează că exploziile care au lovit puntea navei au fost rezultatul explozibililor plantați, și nu al unor lovituri cu rachetă sau dronă.

🚨🇱🇧Houthi Rebels climb aboard the Sounion a large

🇬🇷Greek oil tanker and wired it with explosives and

Ignited the oil tanker from a distance in a different boat.

The oil tanker was carrying

1 million barrels this is 3X the amount of the Exxon Valdez oil spill in Alaska.

