Vedete din România prinse în incendiile din Los Angeles. „Ne rugăm cu toții”

au distrus totul în cale și au luat viețile a cel puțin cinci persoane. Mai multe vedete de la Hollywood au fost evacuate, dar și vedete din România au fost prinse de flăcări comitatul din America.

Andra Gogan și fratele ei, prinși în infern

Andra Gogan și fratele ei, Răzvan, , la doar 10 minute de incendiile periculoase. Cei doi au postat imagini pe rețelele de socializare cu imagini șocante în care se văd flăcările immense, confom

„Flăcările au izbucnit aproape de zona în care locuim, la 10 minute distanță. Ne rugăm cu toții”, a scris Andra Gogan.

Cântăreața a povestit, la Digi24, că autoritățile le-au cerut să fie pregătiți pentru evacuare, ceea ce se poate întâmpla în orice moment.

„Suntem în siguranță deoarece clădirea unde noi stăm e foarte sigură, dar suntem foarte aproape de zona de incendiu și ne e frică pentru cei care sunt în zona respectivă, mai mult decât pentru noi.

Este un vânt foarte puternic, se mișcă copacii în jurul meu. Eu, de exemplu, stau la etajul 20 și nu pot să ieși pe balcon. Aerul este de foarte toxic și e bine să stăm în case. De aici putem să vedem, din clădirea noastră, focul.

Sunt mesaje care vin pe telefoanele noastre, ori de la clădirea în care stăm, ori din partea Los Angeles-ului, în care ni se spune să stăm în case, ne anunță că în curând putem să fim evacuați, așa că să pregătim o valiză cu cele necesare. Suntem pregătiți să plecăm în caz de de evacuare.

Cei afectați sunt deja evacuați. Li s-a spus să plece din zonele afectate pentru că casele lor deja au luat foc și e foarte, foarte trist ce se întâmplă. Cei de aici din America n-au mai văzut așa ceva de ani de zile. E panică, eu am văzut și aici în zona în care stau oameni care deja și-au luat valizele și au plecat. Alții vorbesc la telefon că pleacă din Los Angeles către un alt stat în care au familia”, a declarat Andra Gogan.

Cătălina Toma și Andreea Antonescu se află în Los Angeles

Și Cătălina Toma a fost prinsă de incenii în Los Angeles. Ea locuiește în această zonă de 19 ani. Ea a transmis că se află într-un loc sigur.

Andreea Antonescu și-a petrecut Relevionul în casa ei din Los Angeles, drept pentru care a fost surprinsă și de flăcările amenințătoare. Ea a postat pe Instagram fotografii cu flăcările uriașe. Aerul din Los Angeles este irespirabil, toxic și înecăcios.

„Cerul din Los Angeles este învăluit într-un strat dens de fum, rezultat al incendiilor din apropiere. Viața e ca un apus de soare – frumoasă, trecătoare și plină de înțelesuri, dacă ne oprim să o privim cu adevărat.

În Santa Monica, sub cerul care ardea în culori, am înțeles din nou că și sfârșiturile pot fi copleșitor de frumoase. Fiecare zi are propria ei frumusețe, propria lecție, dacă ne dăm voie să le trăim. Să prețuim momentele, pentru că ele dau sens vieții”, a notat artista, pe contul ei de Instagram.

Reamintim că incendiile puternice din Los Angeles au izbucnit, mierucri, și au avansat spre dealurile de la Hollywood. Circa 1.500 de clădiri au fost distruse, peste 100.000 de locuitori au fost evacuați, iar ce3l puțin cinci persoane au decedat. În Los Angeles a fost decretată stare de urgență.