VIDEO. Un deputat al Rusiei spune că un război cu NATO va fi unul „nuclear”: „Nu ne va păsa câte țări distrugem” / Val de acuzații și amenințări pentru Finlanda și Suedia

Deputatul rus Aleksei Juravliov susține că, dacă va exista un război între Federația Rusă și NATO, conflictul va fi unul nuclear, iar Moscovei „nu îi va pasă câte țări distruge”, fie ele 28 sau 32, o aluzie la intenția Finlandei și Suediei , care la ora actuală cuprinde 30 de state.

Scena reprobabilă a avut loc la televiziunea rusă de stat TV Rossiya-1 și a fost distribuită în mediul online de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, care pe pagina sa de Twitter se descrie drept „un inamic oficial al propagandei ruse”.

„Finlandezii și suedezii ar trebui să înțeleagă și ei lucruri simple, că nu vom fi într-o luptă directă cu ei decât într-un singur caz – dacă suntem în război cu NATO și dacă există un război cu NATO, nu vor fi, știți voi, drone. Va fi nuclear și nu ne va păsa câte țări distrugem, 28 sau 32. Ar trebui să înțeleagă foarte bine asta.

Avem suficiente pentru ei toți, avem lejer destule pentru 32. SUA e o treabă, sunt 300 de milioane, acolo în teorie câțiva ar putea să supraviețuiască, dar finlandezii, ei au 5 milioane sau puțin peste, nicio șansă pentru ei (să supraviețuiască), așa că ar trebui să înțeleagă asta!”, a declarat deputatul rus, conform subtitrărilor în limba engleză care însoțesc clipul postat de consilierul ucrainean.

„Și că ei sunt bastarzi care au luptat de partea fasciștilor – asta chiar o știm. Abia recent au dat-o jos, aveau svastica drept simbol al forțelor aeriene finlandeze, cu niște lauri. Înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face”, a continuat Aleksei Juravliov.

„If there is a war with NATO, it will be nuclear. We won’t care how many countries to destroy – 28 or 32”, – russian TV continues threatening the world with nuclear war.

