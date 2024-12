Viktor Orban a criticat cererea procurorului CPI de emiterea unui mandat de arestare împotriva lui Benjamin Netanyahu

a criticat, marți, drept „absurdă” și „rușinoasă” cererea procurorului Curții Penale Internaţionale (CPI) de emitere a unui mandat de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru crime de război și împotriva umanității în războiul din Gaza, conform

„Propunerea procurorului general al CPI împotriva premierului Netanyahu este absurdă şi ruşinoasă”, a scris Orban pe platforma socială X.

Viktor Orban are o relație strânsă cu premierul israelian și spune că o astfel de măsură nu ar duce la pace în Orientul Mijlociu, ci doar ar alimenta tensiunile.

The ICC Chief Prosecutor’s proposal against Prime Minister is absurd and shameful. Such initiatives will not bring the Middle East closer to peace, but only fuel further tensions.

