Traian Băsescu: Bucureștiul trebuie să fie atent la politica externă a lui Viktor Orban. Faptul că demnitarii români au abandonat prezența în ungurime când vine el e un semn de lașitate. Nu vor să îl confrunte (VIDEO)

Bucureștiul trebuie să fie atent la politica externă a lui Viktor Orban, a declarat fostul Președinte al României, Traian Băsescu, duminică, pe B1 TV, la „Check media” cu Răzvan Munteanu.

Traian Băsescu, pe B1 TV, despre Viktor Orban

Întrebat dacă este de părere că actualul premier al Ungariei este un lider politic atât de puternic încât Bucureștiul ar trebui să fie extrem de atent la politica sa externă, Traian Băsescu a spus: „Da, Bucureștiul trebuie să fie atent la politica externă a lui Viktor Orban. V-aș aduce aminte că, în perioada când eram Președinte și Viktor Orban venea la Tușnad, eram acolo – și când a fost nevoie, i-am explicat de față cu masa de minoritari unguri că autonomie în ținutul secuiesc va fi cât e la Caracal”.

„Faptul că demnitarii români au abandonat prezența în ungurime atunci când vine Viktor Orban este o mare greșeală. E un semn de lașitate. Nu vor să îl confrunte”, a adăugat fostul șef al statului român.

Traian Băsescu: Budapesta are interese în România în ceea ce privește electoratul

Întrebat dacă ne-am putea gândi că Budapesta are în privința Transilvaniei interese strategice ce ar putea să afecteze Articolul 1 din Constituția României, cel care consacră caracterul „unitar și indivizibil” al țării, Traian Băsescu a spus: „Nu, nu cred că Budapesta își face iluzii legate de Ardeal, însă Budapesta are interese în România în ceea ce privește electoratul. Cetățenii de etnie maghiară, marea majoritate, au cetățenie dublă, și a Republicii Ungare, or pentru alegeri sunt un milion și ceva de votanți (…). Acesta este interesul major și de asta și face destule pentru ei. Le-a finanțat modernizare de școli, echipe de fotbal, tot ce vrei și ce nu vrei (…). Nici nu s-ar putea. Gândiți-vă la cât e Ungaria și cât e România”.

Referitor la faptul că, de-a lungul istoriei, relația România-Ungaria a părut să depindă mai degrabă de cine a fost în spatele statelor noastre decât de statele noastre în sine, Traian Băsescu a explicat: „Da, dar n-aș zice că suntem «orfani» în momentul de față de parteneri buni, Marea Britanie, Statele Unite, Franța”.