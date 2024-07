Viktor Orban face promisiuni cu privire la aderarea completă a României la spațiul Schengen

Premierul Marcel Ciolacu a participat, vineri dimineața, la o întâlnire informală cu omologul său ungar, Viktor Orban, în cadrul căreia au discutat pe subiectele de interes comun ale cooperării bilaterale.

După această întrevedere, premierul Ungariei, Viktor Orban, a transmis că a promis introducerea pe agenda Consiliului European a discuției cu privire la aderarea completă a României la spațiul Schengen.

„Astăzi am vizitat Bucureștiul pentru o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu. Am promis că președinția maghiară a UE va pune pe agenda Consiliului, în această toamnă, aderarea României la spațiul Schengen”, a scris premierul Ungariei, Viktor Orban, pe X.

Today I visited for a meeting with Prime Minister . I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the Area on the Council’s agenda this Autumn.

