Viktor Orban, întâlnire cu Donald Trump și Elon Musk: „Viitorul a început!”

, a avut luni o întâlnire cu Donald Trump și miliardarul Elon Musk la complexul Mar-a-Lago, reședința președintelui ales al SUA, situată în Florida, conform unui anunț făcut de liderul european pe platforma X.

„Astăzi SUA. Viitorul a început! O după-amiază la Mar-a-Lago cu Donald Trump, Elon Musk şi Michael Waltz”, a scris Orban, fără a oferi mai multe detalii, dar publicând mai multe fotografii.

USA today. The future has begun! 🇭🇺🇺🇸

An afternoon in Mar-a-Lago with , and .

