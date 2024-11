Viktor Orban sărbătorește victoria lui Donald Trump. „În drum spre o frumoasă victorie”

Premierul Viktor Orban este un susținător al lui Donald Trump și a reacționat, miercuri, în urma primelor rezultate ale alegerilor prezidențiale din SUA.

Mesajul lui Viktor Orban

Donald Trump a câștigat două state-cheie, fiind cruciale pentru duelul dintre el și Kamala Harris, conform

„În drum spre o frumoasă victorie”, a scris Orban pe Facebook.

Premierul Ungaria apare într-o fotografie în care stă în faţa unui ecran de televizor care afişa numărătoarea voturilor în SUA. Acesta este un aliat al lui Donald Trump și a avut două întrevederi cu el în acest an.



Donald Trump, avans în fața Kamalei

Donald Trump a câștigat alegerile în statele Georgia și Carolina de Nord în fața Kamalei Harris. În celelalte cinci state swings se așteaptă rezultatele alegerilor, în timp ce în alte state și-au aflat deja verdictele.

Donald Trump are 267 de electori, iar Kamala Harris are 194. Astfel, republicanul mai are nevoie de trei electori pentru a fi declarat câștigător.