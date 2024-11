Violențe în Torino. Cel puțin 15 polițiști au fost răniți după detonarea unui exploziv în timpul protestelor (VIDEO)

A fost , unde au izbucnit violențe între studenții italieni și forțele de ordine. Cel puțin 15 polițiști răniți au ajuns la spital după detonarea unui dispozitiv exploziv în timpul protestelor.

într-un mod pașnic. Mii de persoane au ieșit în stradă, fiind nemulțumite de planuri Guvernului privind Educația, dar și livrările de arme către Israel, conform

La Prefectură, protestul a devenit mai violent. Tinerii au forțat intrarea, au ocupat balcoanele și au înlocuit steagul italian cu cel palestinian.

Manifestații similare au avut loc și în alte orașe din Italia, iar studenții spun că vor continua marșurile până când Executivul va cădea.

Anti-Meloni protesters clash with police in Turin, Italy. At least 15 police officers were hospitalised after a rudimentary explosive device was set off during the scuffles.

