Vladimir Putin spune că nicio Cortină de Fier nu va închide economia Rusiei: „Nu vom comite din nou aceeași greșeală”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că peste economia rusă nu o să cadă nicio Cortină de Fier în ciuda sancțiunilor pe care i le-a impus Occidentul, deoarece Rusia nu se va delimita de restul lumii precum a făcut-o Uniunea Sovietică, transmite .

Sancțiunile introduse de Occident ca răspuns la invazia rusă în Ucraina au împins economia Rusiei, unul dintre principalii producători mondiali de resurse naturale, spre înregistrată după destrămarea Uniunii Sovietice.

Nicio Cortină de Fier nu va închide economia Rusiei, spune Vladimir Putin

Întrebat despre posibile acorduri cu parteneri ca India sau China în contextul „închiderii” economiei ruse, Vladimir Putin – care a vorbit înainte de Forumul Economic de la Sankt Petersburg, eveniment programat pentru săptămâna viitoare – a spus că economia țării va rămâne deschisă.

„Nu vom avea o economie închisă, nu am avut și nu vom avea”, a declarat liderul rus la o întâlnire televizată cu tinerii antreprenori din Rusia.

„Nu am avut o economie închisă – sau mai degrabă am avut în vremurile sovietice, când ne-am decuplat, am creat așa-numita Cortina de Fier, am creat-o cu propriile mâini. Nu vom comite din nou aceeași greșeală – economia noastră va fi deschisă”, a continuat președintele Federației Ruse.

Vladimir Putin, care s-a născut în era sovietică, spunea în 2005 că destrămarea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruși au fost aruncați în sărăcie, iar Rusia însăși s-a confruntat cu o dezintegrare.

Odată ce marii actori economici americani și europeni au părăsit Rusia, Moscova a anunțat că își va îndrepta privirea către alte orizonturi și că se va concentra pe dezvoltarea industriei naționale și pe dezvoltarea de parteneriate cu India, China și puteri din Orientul Mijlociu.

„O țară ca Rusia nu poate fi îngrădită”, susține Putin.

Invazia lansată de Rusia în Ucraina în 24 februarie a ucis mii de oameni, a strămutat alți 13 milioane și stârnit temeri cu privire la posibilitatea unui între SUA și Rusia, de departe cele mai mari puteri nucleare ale lumii.