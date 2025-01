Președintele rus a transmis că Rusia este pregătită să negocieze pentru a încheia războiul din Ucraina, doar că nu vrea să negocieze direct cu Volodimir Zelenski. Și că nu vede voința Kievului în acest sens.

Putin nu vrea să negocieze direct cu Volodimir Zelenski pe care îș consideră „ilegitim”. În plus, liderul rus a spus că războiul din Ucraina ar urma să se încheie în două luni, fără ca Kievul că primească ajutor din partea Occidentului, în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă care nu va mai oferi un sprijin atât de mare Ucrainei.

„Ei nu pot să existe. Ei nu vor rezista o lună dacă banii şi, în mod general, muniţia se termină. Totul se va sfârşi într-o lună şi jumătate, două”, declară liderul de la Kremlin.

Putin claims that the „special military operation” will end in 1.5-2 months if foreign aid to Ukraine stops. He also stated that talks with Ukraine are possible, but not with Zelensky, Ukraine’s sovereignty is almost null, the West pushed Kyiv to continue the conflict and that…

