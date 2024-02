Volodimir Zelenski a mers în vizită la trupele ucrainene din zona Robotîne, aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei (FOTO)

Volodimir Zelenski a efectuat o vizită la trupele ucrainene de pe frontul sud-estic și le-a înmânat medalii, au anunțat reprezentanții președintelui ucrainean, duminică, în contextul speculațiilor despre posibila demitere a generalului de la șefia Statului major, Valeri Zalujnîi, relatează .

Liderul ucrainean a fost la trupele din localitatea Robotîne, regiunea Zaporojie.

„Este o onoare să fiu astăzi aici. Că să îi sprijin pe războinici și să le dau distincții. Se confruntă cu o misiune critică și dificilă de a respinge inamicul și a apăra Ucraina”, a subliniat Volodimir Zelenski după vizită.

❗️Ukrainian President Volodymyr visited the Ukrainian military in the frontline village of in ‘s southeastern region.

📷: President’s Office

— KyivPost (@KyivPost)