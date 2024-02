Ion Petrescu: Sudul Ucrainei a devenit parte a Federației Ruse. Ucrainenii se luptă pentru un țel imposibil. Bătălia nu se finalizează în acest an decât dacă se întâmplă o minune la Casa Albă (VIDEO)

Ucrainenii se apără eroic, pentru că practic se luptă pentru un țel imposibil, în timp ce în față au o armată imperială, care are de unde să piardă, are de unde să aducă noi unități militare și are de unde să aducă muniție și proiectile, a declarat col. (r) Ion Petrescu, analist militar, sâmbătă, pe B1 TV, la „Check media” cu Răzvan Munteanu.

Ion Petrescu, pe B1 TV, despre războiul din Ucraina

Întrebat dacă este de părere că Rusia va putea să mute linia frontului în favoarea ei, analistul militar român a spus: „În momentul de față, sunt 600.000 de militari ruși dislocați în Ucraina, iar Ucraina se zbate, dar nu reușește, ca să aducă măcar jumătate de milion de tineri ucraineni în uniformele armatei ucrainene, să îi pună în contrapondere”.

„S-a întâmplat un gest interesant, adică în această săptămână CNN a pus la dispoziția șefului Statului major al armatei ucrainene o coloană, i-au dat posibilitatea să se exprime. Am citit acest articol și atunci am înțeles un lucru, cu părere de rău, e o diferență între oratorul Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, care, este clar, limpede, știe ce vrea, și modul în care se exprimă generalul armatei ucrainene. Acest text are multe trimiteri la operații viitoare, care s-ar baza pe dotări electronice pe care acum nu le are armata”, a adăugat Ion Petrescu.

„În acest articol, în primul rând, el are în vedere o schimbare a concepției actuale, pe care o consideră veche, depășită, și pune un accent, în primul rând, pe tehnologia de luptă superioară. Recunoaște indirect că la ora actuală Federația Rusă, acolo, în linia întâi, are la dispoziție o tehnică de luptă superioară celei a armatei ucrainene, chiar dacă armata ucraineană, știm foarte bine, a beneficiat de ajutorul unor state prietene, aliate, care au trimis muniție, tehnică de luptă, armament de ultimă oră”, a continuat Ion Petrescu.

Analistul spune că „ucrainenii se apără eroic” în fața armatei ruse

„S-a dovedit că la un moment dat s-a ajuns la o paritate reală, nu inventată de unii sau de alții. Nici ucrainenii nu pot să înainteze, nici rușii n-au cum să se retragă (…). Este ceea ce recunoștea și celebrul Rogojin, care mai nou a ajuns în Parlamentul Federației Ruse, fiind numit de guvernatorul din Zaporojie, pentru că sudul Ucrainei a devenit parte a Federației Ruse”, a mai declarat Ion Petrescu.

„În timp ce Rogojin consideră că armata rusă este slabă (…), pe de altă parte, se recunoaște de către autoritățile locale că, atunci când bombardează ucrainenii, tot ce este eșalonat în dispozitivul militar rusesc, până la 21 de kilometri, cade sub incidența obuzelor ucrainene (…). Ucrainenii se apără eroic, pentru că practic se luptă pentru un țel imposibil, în timp ce în față au o armată imperială, care are de unde să piardă, are de unde să aducă noi unități militare și are de unde să aducă muniție și proiectile. E o bătălie care nu se finalizează în acest an decât dacă se întâmplă o minune la Casa Albă”, a mai spus el.