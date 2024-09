Volodimir Zelenski și Viktor Orban, schimb de replici în Argentina. Ungaria, criticată pentru apropierea de Rusia, se opune inițiativelor pentru susținerea Ucrainei (VIDEO)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, au purtat o discuție scurtă în timp ce participau la ceremonia de învestire a lui Javier Milei în funcția de președinte al Argentinei, duminică, la Buenos Aires, arată imaginile transmise pe pagina de YouTube a senatului argentinian, potrivit .

Pe moment nu au apărut detalii despre discuția purtată de cei doi lideri. Presa ucraineană făcea speculații că aceștia s-ar fi întâlnit la Buenos Aires pentru a rezolva divergențele legate de intenția Ucrainei de a adera la UE.

În imagini se poate observa că Zelenski și Viktor Orban discută aproximativ 20 de secunde, în sala parlamentului argentinian.

⚡️President Volodymyr briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor , during the inauguration ceremony of the newly elected President of , as reported by European Pravda.

The details of the conversation are not known.

— KyivPost (@KyivPost)