Vremea devine tot mai extremă: Deșertul Sahara a fost inundat pentru prima dată în ultimii 50 de ani

Au apărut imagini dramatice cu primele inundații din Deșertul Sahara din ultimii 50 de ani, potrivit

Două zile de precipitații în septembrie au depășit mediile anuale în mai multe zone din sud-estul Marocului și au provocat un potop, au declarat oficiali ai agenției de meteorologie a țării la începutul lunii octombrie. În Tagounite, un sat aflat la aproximativ 450 km (280 mile) sud de capitală, Rabat, au fost înregistrate peste 100 mm (3,9 inci) într-o perioadă de 24 de ore.

Imaginile din satelit de la Nasa au arătat lacul Iriqui, o albie de lac între Zagora și Tata, care fusese uscată de 50 de ani, fiind umplută cu apă.

„Au trecut 30 până la 50 de ani de când a plouat atât de mult într-un interval de timp atât de scurt”, a declarat Houssine Youabeb, un oficial al agenției de meteorologie din Maroc, pentru Associated Press.

Astfel de ploi, pe care meteorologii le numesc furtună extratropicală, pot schimba condițiile meteo din regiune în următoarele luni și ani. Pe măsură ce aerul reține mai multă umiditate, el promovează evaporarea și provoacă mai multe furtuni, a spus Youabeb.

Inundațiile din Maroc au ucis 18 persoane luna trecută, impactul s-a extins în regiunile care au fost afectate de un cutremur anul trecut. Au existat, de asemenea, rapoarte privind rezervoarele îndiguite din regiunea de sud-est umplute cu rate record pe tot parcursul lunii septembrie.

MOROCCO — Rare floods hit the Sahara, sparking new concerns about climate change.

— NewsWire (@NewsWire_US)