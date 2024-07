Acte de stare civilă, pensii, ajutor de șomaj și alte servicii publice pe aplicația unică a statului. Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan: Lucrăm la ea. Crearea unei firme va fi la două clickuri distanță (VIDEO)

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a vorbit despre viitoarea aplicație unică a statului, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu, și a explicat că instrumentul va reuni o gamă variată de servicii publice într-o singură platformă.

Ministrul Digitalizării, pe B1 TV: Lucrăm la aplicația unică a statului

„Cloud-ul guvernamental, care e cel mai important livrabil, l-am adus cu doi ani mai devreme. Trebuia să fie gata în 2026, în decembrie. O să fie gata și o să avem serviciile cloud guvernamental la finalul lui 2024, începutul lui 2025”, a declarat Bogdan Ivan.

„Lucrăm la aplicația unică a statului. Am adus bani europeni, am contractat o companie, după ce am închis licitația, iar astăzi lucrăm deja la aplicația unică a statului, care va aduce într-o singură platformă, pentru fiecare român, tot ce înseamnă servicii publice de la Ministerul de Interne, spre exemplu, cum ați spus acum dumneavoastră. Ei au făcut un proiect foarte bun, care s-a încheiat acum câteva luni de zile, în care actele de stare civilă din ultimii 100 de ani ale tuturor românilor au fost digitalizate, iar tot ceea ce urmează să primească oamenii vor putea să le primească direct pe aplicația unică a statului român, pe care o interconectăm acum hub-ul de servicii de la Ministerul de Interne”, a adăugat oficialul.

„În paralel, lucrăm cu Ministerul Muncii pentru tot ce înseamnă prestații sociale, tot ce înseamnă drepturi sociale, pensii, ajutor de șomaj, solicitări pentru aceste lucruri, care vor putea să fie făcute tot direct din telefon”, a continuat el.

Bogdan Ivan: Crearea unei firme va fi la două clickuri distanță

„Cu cei de la Ministerul Justiției pregătim să anunțăm – și o să fie o conferință de presă în maxim două săptămâni (…) – hub-ul de servicii publice de la Ministerul Justiției, în special zona de oficiu de registru al comerțului, prin care crearea unei firme, dizolvarea unei firme, schimbarea administratorului unei firme vor putea să fie făcute online, la două clickuri distanță”, a mai declarat ministrul Bogdan Ivan al Digitalizării.