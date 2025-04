Trolii lui Georgescu și-au schimbat mesajul. TikTok, invadat de mesaje pro-Putin. Radu Miruță (USR): Sunt câteva mii de conturi care propagă informații false pe teme de interes național (VIDEO)

Deputatul USR, , a discutat pe B1 TV despre faptul că a fost invadat de conturi care distribuie acum mesaje pro-Putin, conturi care, din istoricul postărilor, susținuseră campania AUR și pe cea a lui Călin Georgescu.

„E de-a dreptul incredibil ce se întâmplă si mai ales tăcerea autorităților”

Radu Miruță a făcut un apel la președintele României și la celelalte instituții abilitate, subliniind existența a mii de conturi neautentice care propagă informații false pe teme de interes național. El a menționat că aceste conturi acționează coordonat, publicând același tip de conținut.

“E de-a dreptul incredibil ce se întâmplă si mai ales tăcerea autorităților.

La dimensiuni relevante pentru propagarea mesajului, zeci de mii de conturi false din rețeaua TikTok, conturi fără oameni in spate, conturi care din istoricul postărilor in mod evident susținuseră campania AUR si a lui Călin Georgescu, in ultimele zile propaga coordonat mesaje prin care Putin li se adresează românilor cu privire la un război împotriva Europei. Si sunt lăsate sa zburde liber prin ecranele românilor”, a scris Miruță, pe Facebook.

„Degeaba investim bani în Apărare, dacă există butoane, care, prin algoritmi, fac populației României mai rău”

Totodată, în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, Radu Miruță a dat mai multe detalii cu privire la această situație pe care a constat-o.

“Sunt câteva aspecte care au pornit această acțiune a mea.

În primul rând, aceste conturi sunt câteva mii, care propagă informații false pe teme de interes național.

Al doilea aspect, aceste conturi sunt conturi neautentice, nu au o persoană în spatele lor.

Al treilea aspect, aceste conturi lucrează coordonat pentru că pun același tip de conținut. Dacă are cineva răbdare și urmărește, e o succesiune extraordinar de bine stabilită.

A patra chestiune, nu se întâmplă pentru prima oară. Cât timp instituțiile statului știu această informație, este extraordinar de clară, nu există niciun dubiu, cât timp platforma ajunge să comunice oficial că aceste conturi care în trecut au avut conținut pentru Călin Georgescu, înainte de asta, având conținut pentru AUR, au fost 27.000 de astfel de conturi eliminate, situația este extraordinar de limpede. Și atunci eu l-am întrebat pe Președintele României, în calitate de șef al acestui comitet, pe care îl coordonează după anularea alegerilor: domnul președinte, în primul rând, mai sunt altele? Adică alea 27.000 au fost toate sau alea 27.000 au fost doar unele?

În al doilea rând. Ce fac instituțiile statului pentru că degeaba dăm noi banii pe F-35, degeaba investim bani în Apărare, pe alte laturi, dacă există butoane, care, prin algoritmi, fac populației României mai rău”.

Miruță a fost întrebat care ar putea fi efectele și ce s-ar putea face în acest caz, cine să înlăture conținutul din online.

“ANCOM este cel care poate să facă asta.

Da, am scris și la CNA.

Există și o chestiune extraordinar de clară în atribuțiile Serviciului Român de Informații, unde este menționat că pentru manipulare în zona online, Serviciul român de Informații e printre puținele lucruri în care mai are legislație să poată să intervină. Adică pare că se râde de noi și eu încep să mă întreb la modul destul de serios, dacă instituțiile astea ale statului sunt complice sau sunt depășite?”, a mai spus deputatul USR.