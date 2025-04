Elena Lasconi: Nu doresc un alt premier în afară de Ilie Bolojan și în niciun caz nu voi face o nominalizare de la PSD. Avem nevoie de un premier profesionist

Elena , președinta USR și candidata partidului la , a vorbit într-un interviu la despre prioritățile sale politice și despre posibilele alianțe după scrutin. Aceasta a reafirmat că Ilie Bolojan este singura sa opțiune pentru funcția de premier și a subliniat că România are nevoie de un prim-ministru profesionist pentru a implementa reformele necesare.

Majoritate fără PSD: „În niciun caz nu voi face o nominalizare de la PSD”

Întrebată despre partenerii politici cu care ar fi dispusă să colaboreze, Lasconi a fost fermă în privința excluderii PSD din orice scenariu de guvernare. Totuși, a subliniat că, având în vedere contextul dificil al României, PSD ar putea fi nevoit să accepte „concesii pentru țară”.

„Vă dați seama că în momentul în care eu sunt foarte clară că nu doresc un alt premier în afară de Ilie Bolojan și în niciun caz nu voi face o nominalizare de la PSD, că PSD-ul o să se inflameze. Dar având în vedere contextul deosebit pe care îl are România, ar putea să înțeleagă că ar trebui să facă niște concesii pentru țară, pentru că avem nevoie de un premier profesionist. Dacă nu o să avem un premier care să facă pe bune o reformă a statului, lucrurile or să meargă din ce în ce mai rău. Oamenii o să fie din ce în ce mai nemulțumiți, iar peste trei ani, când vom avea alegeri parlamentare, vom avea majoritate de izolaționiști în Parlament și pentru România nu va fi bine.”, a spus Lasconi.

„Cred că, din punct de vedere politic, ar fi sinuciderea USR. Eu nu am stat spectator atunci când USR a fost în groapă”

Președinta USR a mai precizat în cadrul aceluiași interviu că ar fi o ”sinucidere politică pentru USR” dacă ar apărea o mișcare mai puternică în partid, care să-i ceară retragerea din cursa pentru prezidențiale.

„Cred că din punct de vedere politic ar fi sinuciderea USR. Eu nu am stat spectator atunci când USR a fost în groapă. Am acționat și credeți-mă că nu mi-a fost ușor, că am avut și eu campanie la locale. Am avut și eu luptele mele în toți anii în care am fost primar, pentru că au fost măsurători făcute de PSD și PNL încă din 2021 și eram în top 10 prezidențiabili, deși eu nu aveam de gând să candidez. Adică s-au gândit alții că aș putea să candidez și am avut o grămadă de lupte de dus acolo”, a mai declarat candidata la prezidențiale.

Întrebată dacă ar apărea o decizie a conducerii USR care să îi ceară să nu mai candideze sau să le ceară membrilor de partid să voteze pentru alt candidat mai bine plasat, Elena Lasconi a răspuns: ” Nu are această putere Biroul Național, doar congresul poate.”