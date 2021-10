Ce criptomonede deține miliardarul Elon Musk și de ce are acesta o afinitate pentru „meme-ul” Dogecoin

Elon Musk s-a făcut de foarte multe ori remarcat prin puterea sa de convingere prin intermediul rețelelor sociale. Mulțumită lui, fenomenul Dogecoin a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari. De asemenea, acesta a creat și vâlvă prin politicile sale privind moneda Bitcoin. După ce și-a investit o bună parte din avere în Bitcoin, dar și după ce a implementat plata prin BTC pe site-ul companiei lui, Tesla, Musk a pornit o campanie anti-Bitcoin, prin care încerca să tragă un semnal de alarmă asupra efectelor negative pe care minarea de Bitcoin o are asupra mediului. Bitcoin a atins „all time high” recent, 63.821 dolari pe unitate.

Ce criptomonede deține CEO-ul Tesla, Elon Musk?

Într-un tweet recent, Elon Musk a confirmat că nu deține moneda Shiba Inu, o criptomonedă catalogată drept „o glumă”, făcând parte din aceeași categorie ca Dogecoin. De asemenea, Elon Musk a confirmat că a investit doar în Bitcoin, Ethereum și Dogecoin.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it.

As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form.

— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2021