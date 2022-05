Cum au pus hackerii la pământ RuTube, copia rusească a celebrului YouTube

RuTube, versiunea rusească a YouTube, a fost ținta unui masiv atac cibernetic. Site-ul ar fi imposibil de recuperat, căci ar fi fost şters inclusiv codul sursă al platformei.

Atacul cibernetic a început pe 9 mai, zi în care rușii sărbătoresc victoria asupra Germaniei naziste din al Doilea Război Mondial. Parada ar fi trebuit transmisă și prin RuTube, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece site-ul a căzut și de atunci e nefuncțional.

Hackerii ar fi șters inclusiv codul sursă, deși echipa din spatele RuTube a negat informația.

„Cineva a vrut cu adevărat să împiedice RuTube să arate parada de Ziua Victoriei şi focurile de artificii”, au declarat reprezentanţii platformei, potrivit Sky News.

Într-un atac separat, hackerii au piratat meniurile televiziunilor ruseşti prin satelit, așa că telespectatorii au putut afla astfel că „sângele a mii de ucraineni și a sute de copii uciși este pe mâinile voastre” sau că „televiziunea și autoritățile mint”.

hackers replaced Russian TV schedules during Putin’s ‘Victory Day’ parade with anti-war messages, saying the blood of Ukrainians is on Russians’ hands. 🇺🇦

