Ilinca Vandici, surprinsă de prețurile hainelor vândute de Alexia Eram. „Am crezut că sunt lei, nu euro”

Recent, Alexia Eram și-a lansat propriul . La puțin timp după lansare, prețurile, afișate în euro pe site-ul brandului, au început să fie din ce în ce mai discutate atât de către public, cât și de vedetele din showbizul românesc. Oamenii s-au împărțit în două tabere, aducând argumente pro și contra prețurile produselor.

Nici și nici Teo Trandafir nu au putut sta departe de acest subiect. Astfel că cele două au vorbit în emisiunea prezentată de Teo Trandafir, „Follow us”, despre hainele brandului „Margot” și despre prețurile, care în primă fază derutează cumpărătorul, fiind afișate în euro.

Noua colecție a brandului este caracterizată de culori neutre, stil minimalist și include tricouri, hanorace, pantaloni și șepci. Prețul unui tricou poate ajunge și la suma de 280 de lei, în timp ce prețul unui hanorac se ridică și la 580 de lei.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir, despre brandul de haine al Alexiei Eram

În cadrul emisiunii „Follow us”, Teo Trandafir a vorbit despre lansarea brandului, menționând că apreciază creațiile „Margot”. Imediat după aflarea adevăratelor prețuri pentru care sunt vândute hainele, prezentatoarea TV a ținut să precizeze că preferă să poarte articole vestimentare a căror preț este mai scăzut. Pe de altă parte, Ilinca Vandici a mărturisit că a fost luată prin surprindere, atunci când a realizat că prețurile nu erau scrise în lei, ci în euro, potrivit .

Ilinca Vandici: Alexia Eram și-a lansat o linie de haine: hanorace, tricouri, pantaloni.

Teo Trandafir: Alexia, dacă mă vezi sau dacă mă auzi, unde e hanoracul meu? În România le face?

Ilinca Vandici: Da, cică în România le face. Aici, la o fabrică. E un business între prieteni, cumva gândit și dezvoltat la o cafea. Pe principiul: ne întâlnim să bem o cafea, avem două ore libere, facem un business de îmbrăcăminte.

Teo Trandafir: Avem hanorace peste tot, dar astea sunt mai șmechere, îți dai seama. Sunt făcute și ele cu gust.

Ilinca Vandici: Să știi că prețurile nu sunt așa de mari. Eu am citit undeva.

Teo Trandafir: E peste 100 de lei hanoracul, 156 de lei.

Ilinca Vandici: Nu, nu, stai puțin. E vorba de euro.

Teo Trandafir: Eu pe ale mele le iau mai pe parcimonie.

Ilinca Vandici: Aceeași greșeală am făcut-o și eu. Am crezut că sunt lei, nu euro, dar am citit mai bine. Prețurile nu sunt atât de mari, dar nici atât de mici.

Cât costă piesele din colecția noua Margot

Momentan, doar câteva produse pot fi găsite pe site-ul oficial al brandului, în nuanțe neutre de alb, negru și gri. Prețurile sunt menite să reflecte calitatea articolelor, atât în ceea ce privește construcția lor, cât și materiale folosite. Astfel că un tricou costă 56,90 de euro, un hanorac este 115,90 euro, pantalonii lungi sunt 70,60 euro, cei scurți, atât pentru bărbați, cât și pentru femei sunt 48,90 euro, iar șepcile costă 35,20 euro bucata.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”, a spus Alexia Eram.