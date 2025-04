Ce face Alexia Eram cu hainele pe care nu le mai poartă: „De obicei fac asta de Crăciun”

a dezvăluit ce face cu pe care nu le mai poartă, în cadrul unui interviu, scrie .

„De obicei fac asta de Crăciun”

Fiica prezentatoarei Andreea Esca a spus că hainele pe care nu le mai poartă fie sunt , fie rămân în dulap chiar dacă nu le mai folosește.

„Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta. Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, a declarat Alexia Eram, într-un interviu fanatik.ro.

Aceasta a mai fost întrebată cât timp îi ia să se pregătească când iese din casă.

„Când trebuie să mă pregătesc să ies din casă, nu știu să spun cât îmi ia ca și timp să-mi pregătesc ținuta. Depinde de situație. Câteodată n-am niciun chef și-mi pun un blug pe mine și un tricou și câteodată îmi ia două ore. Dar pentru evenimente de obicei ne pregătim cam cu câteva zile înainte sau cu câteva ore înainte. Ca să fim siguri că avem o ținută care să corespundă cu evenimentul la care urmează să merg”, a răspuns Alexia.