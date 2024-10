Cât costă hainele de la noul brand al Alexiei Eram. „L-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat”

și-a lansat propriul brand de haine care îi poartă numele. Ea a spus că muncește la acest proiect de mai bine de un an, iar acum a gasit momentul perfect pentru a vorbi în public despre el.

Cât costă hainele

și-a lansat propriul brand de haine. Pe site se pot vedea doar câteva modele de tricouri, hanorace și pantaloni sport în alb, negru și gri.

Ea a spus că hainele sunt calitative, realizate din materiale premium, drept pentru care și prețurile sunt pe măsură. Un tricou costă 56,90 de euro, un hanorac este 115,90 euro, pantalonii lungi sunt 70,60 euro, cei scurți sunt 48,90 euro, iar șepcile costă 35,20 euro bucata.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”, a spus Alexia Eram.

A lansat proiectul început în urmă cu un an

Fiica Andreei Esca a dezvăluit că lucrează la acest proiect de mai bine de un an, dar abia acum a apucat să îl lanseze. Ea s-a implicat în crearea brandului, a logo-ului, chiar și în alegerea materialelor din care să fie realizate hainele.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.