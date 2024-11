„Am fost un prost” – spune Art Garfunkel, după întâlnirea emoționantă cu colegul său Paul Simon din trupa Simon & Garfunkel

Într-un interviu pentru Times, Garfunkel a spus: „De fapt, am luat prânzul cu Paul acum câteva săptămâni. Prima dată după mulți ani. M-am uitat la Paul și i-am spus: „Ce s-a întâmplat? De ce nu ne-am mai văzut?’ Paul a menționat un interviu vechi în care am spus câteva lucruri.Am plâns când mi-a spus cât de mult l-am rănit. Privind în urmă, cred că am vrut să schimb imaginea cuminte a trupei Simon & Garfunkel. Știi ce? am fost un prost!”

Garfunkel l-a jignit de câteva ori pe Simon

Garfunkel își promovează noul album Father and Son, realizat împreună cu fiul său Art Jr, care a vorbit și el și despre reunirea tatălui său cu Simon.

„Au avut suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor, dar după întâlnire, tata a fost atât de fericit”, a spus el. „M-a sunat și mi-a spus: „Paul este fratele meu; el este o familie.”

Cred că există posibilitatea ca ei să se întâlnească din nou și muzical. Vorbesc ipotetic aici, dar poate s-ar putea întâmpla la un mare eveniment TV/caritate. Și cu puțină încurajare din partea colegilor lor din industria muzicală, asta ar putea duce la niște materiale noi.”

Simon & Garfunkel au fost unul dintre cele mai de succes din punct de vedere comercial și cele mai apreciate duouri din istoria SUA, parte dintr-o generație de la mijlocul anilor 1960 care a transformat muzica pop.



Albumul lor de debut a eșuat inițial, dar single-ul The Sound of Silence a devenit un succes în timp, ducând la o serie de albume bune care au culminat cu Bridge Over Troubled Water în 1970.

Simon pare că-și pierde auzul

Dar ei au avut o relație instabilă, începând de la începutul parteneriatului lor, cu un single solo, Simon, înregistrat sub pseudonim: „Prietenia a fost spulberată pentru viață… Nu uit și nu iert niciodată”, a scris Garfunkel mai târziu în memoriile sale.

S-au reunit în 1981 pentru un concert uriaș în Central Park din New York, dar nu au continuat după un turneu mondial anul următor. A existat un alt turneu de reuniune în 1993, dar din nou, nu s-au împăcat pe deplin.

În 2001, Paul Simon a spus când a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame: „Regret sfârșitul prieteniei noastre. Sper că cu o zi înainte de a muri să facem pace. Dar nu e grabă.”

În 2003, au lansat turneul Old Friends, dar acest titlu amabil nu a putut trata rupturi mai profunde. Garfunkel a rămas supărat din 2015 după despărțirea duo-ului, spunând într-un interviu:

„Cum poți să pleci din acest loc norocos, practic din vârful lumii, Paul? Ce se întâmplă cu tine, idiotule? Cum ai putut să renunți la asta, nenorocitule?” Simon a spus în 2016: „Sincer, nu ne înțelegem. Deci nu este distractiv [să cântăm împreună]… Așa că nu se va mai întâmpla niciodată.”

Simon, în vârstă de 83 de ani, s-a retras din turnee și chiar și spectacolele live unice au fost puse în pericol de pierderea auzului pe care a început să o experimenteze în timpul înregistrării albumului din 2023 Seven Psalms.

Dar el a spus pentru într-un interviu din octombrie: „Sper să reușesc în cele din urmă să mai țin un concert de lungă durată. sunt optimist. Acum șase luni eram pesimist.”

Garfunkel, în vârstă de 83 de ani, continuă să cânte live și va apărea la cinci concerte din New York în această lună alături de fiul său și de alți membri ai familiei sale.