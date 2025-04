Liviu Vârciu a suferit un accident și a ajuns de urgență la spital: “Când nu-l mai ai, îți dai seama cât de important e”

a trecut printr-un moment destul de dificil, după ce a ajuns la spital în urma unui care a avut loc în timp ce lucra la una dintre mașinile sale. Prezentatorul TV a împărtășit întâmplarea cu fanii săi pe rețelele sociale, arătându-le cum s-a accidentat și ce lecție a învățat din această experiență.

Vârciu, cunoscut pentru transparența sa în mediul online, i-a surprins pe urmăritorii săi atunci când a postat o imagine cu un ochi bandajat. Nu a stat mult pe gânduri și a explicat detaliile incidentului, oferind o clarificare imediată.

„Mulțumesc Lui Dumnezeu. M-a ferit, că puteam să fiu într-unul”

Într-un videoclip pe Instagram, artistul a explicat că accidentul s-a produs în timp ce dezmembra o mașină. Un obiect i-a sărit direct în ochi, iar pentru a evita orice complicație, a apelat rapid la medicii specializați.

„Când nu-l mai ai, îți dai seama cât de important e (n.r. face referire la ochi). Ăsta e în avarie un pic. Am desfăcut o mașină și mi-a sărit o… dar sunt bine, mulțumesc Lui Dumnezeu. M-a ferit Dumnezeu, că puteam să fiu într-unul. Dar asta voiam să vă zic, cât de importantă e sănătatea. S-o prețuim. Doar când n-o mai ai, atunci… și nu numai sănătatea. Tot. Ți se pare că ți se cuvine. Nu ți se cuvine nimic. Să mulțumești în fiecare zi că te-ai trezit dimineață și că ești bine”, a spus Liviu Vârciu, potrivit .

Fanii săi i-au transmis numeroase mesaje de susținere, iar Vârciu a asigurat că va fi mult mai atent în viitor. Totodată, el a subliniat că această experiență l-a făcut să aprecieze mai mult fiecare zi și să înțeleagă cât de fragilă poate fi sănătatea, în ciuda activităților de zi cu zi.