Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, este marea câștigătoare de la „Vocea României”! Trofeul i-a fost înmânat de Lara Fabian: „Ne-ai cucerit pe toți” (VIDEO)

Aura Șova este marea câștigătoare a sezonului 12 al emisiunii „ ”. Ea a făcut parte din echipa antrenată de Tudor Chirilă și a obținut trofeul competiției, alături de premiul în valoare de 100.000 de euro.

Trofeul a fost înmânat câștigătoarei de celebra artistă Lara Fabian. Aceasta reprezintă a șaptea victorie pentru Tudor Chirilă în calitate de antrenor la „Vocea României”.

În finală, tânăra a interpretat piesa „It’s All Coming Back to Me Now”, popularizată de , impresionând atât publicul, cât și juriul cu performanța sa remarcabilă.

Pe locul al doilea s-a clasat Robert Lukian, urmat de Raluca Moldoveanu pe locul al treilea și Narcisa Badea pe locul al patrulea.

Opiniile antrenorilor despre performanța Aurei Șova în finală

Fiecare antrenor și-a exprimat respectul și susținerea pentru Aura, confirmând potențialul său artistic remarcabil, potrivit .

Tudor Chirilă: „Cântecul tău a strălucit acolo unde emoția fierbe. Cea mai bună interpretare a ta.”

Smiley: „Prezența ta în emisiunea asta nu e întâmplătoare.”

Irina Rimes: „Ești una dintre cele mai versate voci!”

Theo Rose: „Mă bucur tare pentru tine, prevăd o carieră frumoasă pentru tine.”

Horia Brenciu: „Dragă Tudor, de ce alegi mereu, în finală, melodiile mele preferate? Ai fost cea mai frumoasă, ne-ai cucerit pe toți.”

Cine este marea câștigătoare de la „Vocea României”

În vârstă de 26 de ani, Aura Șova este arhitectă și câștigătoarea sezonului 12 al emisiunii „Vocea României”. Originară din comuna Poduri, județul Bacău, ea provine dintr-o familie de ingineri și are trei frați. Pasiunea pentru muzică i-a fost transmisă de părinți, mama sa având o voce talentată, iar tatăl o ureche muzicală.

Cu toate că nu a urmat studii formale de muzică, aceasta a participat la mai multe concursuri, câștigând în 2017 locul întâi la competiția „Chants Sur Scene” din Baia Mare.

Pe lângă pasiunea pentru muzică, Aura cântă la caval și face parte dintr-o trupă ce interpretează coveruri la evenimente private. Unul dintre visurile sale este să construiască un azil pentru bătrâni, inspirația venind de la bunica sa, pe care o consideră cea mai puternică persoană din viața ei.