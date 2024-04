Clipe de groază în familia lui Cosmin Natanticu. Eliza a fost la un pas de moarte din cauza unei operații banale. Ce s-a întâmplat chiar în timpul intervenției chirugicale

Eliza, soția lui Natanticu, a povestit cum a ajuns să fie la un pas de moarte după ce a fost supusă unei operații banale.

Ce operație a făcut Eliza, soția lui Natanticu

Eliza a precizat că a fost nevoită să treacă printr-o intervenție de chist dermoid, doar că a început calvarul imediat după ce contractat o bacterie din spital în timpul operației.

Din acel moment, stările de rău erau tot mai persistente, a avut temperatură și apoi au apărut și alte complicații. Astfel medicii au decis s-o opereze pentru a doua oară.

Îndrăgita cântăreață a povestit cum soțul ei, Cosmin, a stat lângă ea în tot acest timp. Ba, mai mult, acesta i-a citit și acatistul Sfântului Nectarie. Ea a povestit că atunci i-a demonstrat că este bărbatul perfect.

”A fost un moment de cumpănă pentru mine. Noroc că l-am avut pe Cosmin lângă mine, care a stat la capul meu. Eu a trebuit să mă operez, aveam un chist dermoid, o operație banală. Am luat o bacterie din spital în timpul operației, am făcut temperatură, mi-a fost foarte rău, am făcut niște complicații, m-au operat încă o dată, nu știau ce să mai facă doctorii. Cosmin a stat numai la capul meu, noi eram de puțin timp împreună. A lăsat cățelul acasă, și-a lăsat treburi, spectacole, stătea noaptea și citea acatistul Sfântului Nectarie”, a relatat aceasta, la Antena Stars, conform .

„Mi-a demonstrat că este omul de care eu am nevoie”

Eliza Natanticu a mai spus că atunci când a trecut prin acele momente cumplite, ea și Cosmin erau la începutul relației. De atunci acesta i-a demonstrat că este sensibil și gata să-i fie alături în orice moment al vieții.

”Chestia asta m-a făcut să înțeleg cât de minunat este el și ce om sensibil. Dacă el a fost în momentul acela lângă mine, deși noi eram la început de relație, pe mine mă emoționează foarte tare chestia asta, mi-a demonstrat că este omul de care eu am nevoie”, a mai adăugat vedeta.