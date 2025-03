Ce spune Anca Țurcașiu despre o eventuală nuntă cu actualul iubit. „Ideea de căsătorie poate fi destul de…”

În urmă cu un an, a început o frumoasă poveste de dragoste. Partenerul ei este un vechi prieten de familie, Călin Șerban, cu care se cunoaște de mai bine de 20 de ani, după cum a dezvăluit chiar ea.

Invitați în cadrul unei emisiuni, Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit despre începuturile lor, dar și despre căsătorie.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu la PRO TV, potrivit .

„Ne știam de pe plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”, a completat Călin Ștefan.

Anca Țurcașiu a adăugat că nu s-a gândit niciodată că va ajunge să aibă o relație cu actualul ei iubit, deși modul în care se completează este perfect.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre căsătorie

Cei doi au fost întrebați de Cătălin Măruță dacă iau în calcul să se căsătorească, însă atât Anca Țurcașiu, cât și Călin Șerban au recunoscut că nu se gândesc momentan la această variantă, cu atât mai mult cu cât ambii au mai fost căsătoriți înainte.

„Ideea de căsătorie poate să fie destul de… nu știu… fiecare a avut un mariaj… O verighetă, dacă o pui pe deget, o scoți. Noi sperăm să avem o viață, restul vieții noastre, că suntem amândoi maturi”, a spus Anca Țurcașiu.

Călin Ștefan și-a completat partenera, spunând: „Avem păreri identice despre ce înseamnă mariajul… e doar o hârtie. De ce am face-o? Trăim cea mai frumoasă viață din restul vieții noastre”.