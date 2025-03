Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat fiul Cristinei Bâtlan. „Are o chestie foarte rară. Un caz la 4-5 milioane de oameni”

a traversat o perioadă extrem de solicitantă și dificilă, fiul ei, Adrian, fiind supus la nu mai puțin de zece intervenții. În timp ce medicii din Belgia au fost impresionați de raritatea afecțiunii sale la ochi, specialiștii din Anglia, acolo unde tânărul a trecut prin opt intervenii, au reușit să le redea speranța lui Adrian și mamei lui.

Toată incertitudinea și stresul și-au pus amprenta și asupra antreprenoarei. Aceasta mărturisește că a luat în greutate în toată această perioadă agitată, în care s-a văzut nevoită să gestioneze emoții intense.

„Știu că m-am îngrășat, doar că asta s-a întâmplat într-un proces. Tot într-un proces o să se ducă și înapoi. (…) Eu mănânc cum mâncam și înainte, doar că am început să iau proporții și am zis că e ceva întâmplător sau că trecut printr-o perioadă grea, la modul că mănânc doar la restaurant. Am zis că îmi revin, dar revenirea e înceată.

În ultimul an, am mâncat doar la restaurant, am călătorit foate mult, nu am stat acasă, nu m-am pus pe mine pe primul loc. Pe primul loc a fost fiul meu, care a avut o problemă medicală și care, în sfârșit, e bine”, a dezvăluit ea, în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit .

„A avut o complicație medicală în urma unei operații”

Încă din momentul în care s-a născut, , la doar cinci luni, Adrian a dus o luptă. Cântărind doar 815 grame, medicii au depus eforturi uriașe pentru a-i da o șansă la viață. Și de această dată, destinul i-a fost favorabil, iar tânărul a reușit să depășească o nouă provocare. Deși momentele prin care a trecut au fost extrem de dificile, Cristina Bâtlan se bucură că fiul său este acum bine.

„A avut o complicație medicală în urma unei operații și a avut 10 reveniri. 10 alte operații. Acum e ok, dar a fost foarte greu. (…) Operația nu a fost greșită, a fost necompatibilă pentru tipul lui de ochi, dar de care nu îți dădeai seama dinafara ochiului.

E o chestie foarte rară, are o chestie foarte rară. Un caz la 4-5 milioane de oameni. În momentul în care am fost în Belgia, toți medicii veneau să vadă și ei acest diagnostic, să vadă această boală, pentru că e atât de rară, poate că în viața lor nu o vor mai vedea vreodată. Dar am avut noroc, până la urmă am întâlnit un medic incredibil, indian, care în Anglia a avut grijă de el și l-a operat de încă opt ori.

E perfect acum. La ultimul control, care a fost acum câteva zile, doctorii i-au spus: «Adi, poți să te consideri normal, identic ca toată lumea», (…). Am învățat foarte multe de la el pentru că nu e ușor pentru un om copt și cu multă experiență de viață să treacă prin așa ceva, mai ales pentru un copil. A trecut printr-un mod extraordinar, nu s-a gândit niciodată: «Mama, de ce eu?», «Mama, de ce mie?». Putea să își piardă vederea la acel ochi, doar la un singur ochi, dar putea să o piardă, da”, a povestit ea.