Daniel Day-Lewis se întoarce la actorie, după o pauză de șapte ani. Va juca în filmul de debut al fiului său

De trei ori câștigător al Oscarului, Daniel Day-Lewis va juca în debutul regizoral al fiului său Ronan, Anemone, film la al cărui scenariu a colaborat. Actorul britanic în vârstă de 67 de ani a renunțat la actorie după ce a jucat în filmul Phantom Thread al lui Paul Thomas Anderson din 2017 și de atunci a rămas în mare parte în afara vieții publice, anunță .

Daniel Day-Lewis a scris scenariul filmului împreună cu fiul său

Dar acum urmează să joace într-un film intitulat Anemone, regizat de fiul său Ronan Day-Lewis, a confirmat marți compania de producție independentă Focus Features din SUA.

În film vor juca și actorii: Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley și Safia Oakley-Green care în prezent filmează la Manchester.

Tatăl și fiul au scris scenariul, care „explorează relațiile complicate dintre tați, fii și frați și dinamica legăturilor familiale”, a anunțat Focus Features.

Daniel Day-Lewis și-a făcut debutul pe ecran ca adolescent în Sunday Bloody Sunday, înainte de a trece la o serie de roluri memorabile de dramă de epocă, inclusiv în rolul Hawkeye în The Last Of The Mohicans.

El este cunoscut pentru dedicarea sa față de actorie și a câștigat trei premii Oscar pentru cel mai bun actor, pentru interpretarea scriitoarei irlandeze cu dizabilități Christy Brown în My Left Foot, a lui Daniel Plainview în There Will Be Blood și Abraham Lincoln în Lincoln de Steven Spielberg.

Day-Lewis a fost numit cavaler al imperiului britanic de către Ducele de Cambridge în 2014

În iunie 2017, a fost anunțat că se retrage din actorie, cu câteva luni înainte de lansarea Phantom Thread. „Daniel Day-Lewis nu va mai lucra ca actor”, se arăta în declarația emisă de reprezentantul său atunci.

„El este extrem de recunoscător tuturor colaboratorilor și publicului său de-a lungul anilor. Aceasta este o decizie personală și nici el, nici reprezentanții săi nu vor mai face niciun comentariu pe această temă.”

Anterior, făcuse pauze prelungite din actorie, inclusiv o perioadă în care a lucrat ca ucenic cizmar în Florența în anii 1990.

„Viața mea, așa cum este departe de platoul de filmare, este o viață în care îmi urmăresc curiozitatea la fel de avid ca atunci când lucrez”, a spus el pentru Observer în 2008.

„Cu un sentiment foarte pozitiv mă țin departe de muncă o vreme. Mi s-a părut întotdeauna firesc ca acest lucru, la rândul său, să mă ajute în munca pe care o fac.”

În ianuarie, Day-Lewis i-a oferit regizorului american Martin Scorsese un premiu pentru filmul Killers of the Flower Moon.

Actorul, care a jucat în ultimele filme ale lui Scorsese Gangs Of New York și The Age Of Innocence, a spus că munca sa alături de regizor a fost „una dintre cele mai mari bucurii și privilegii neașteptate din viața mea”.