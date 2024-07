De ce afecțiune la ochi suferă Cleopatra Stratan. Aceasta nu poate fi vindecată: „Port ochelari de la doi ani”

Cleopatra Stratan a explicat recent afecțiunea de care suferă și din cauza căreia este obligată să poarte ochelari de vedere tot restul vieții. Artista susține că operația nu este o variantă bună, pentru că nu garantează vindecarea completă, motiv pentru care preferă să continue să poarte ochelari.

Cleopatra Stratan, despre afecțiunea la ochi de care suferă

Artista în vârstă de 21 de ani a dezvăluit că suferă de o afecțiune a ochilor care nu poate fi vindecată nici dacă apelează la operație. Ea poartă ochelari de la 2 ani, susținând că a început să se obișnuiască cu ei și nici nu o mai deranjează.

„Nu am miopie, am astigmatism hipermetropic, dioptriile foarte mari și port ochelari de la 2 ani. M-am interesat și de operație, însă peste tot mi s-a spus că șansele de vindecare, la ceea ce am, nu sunt de 100% (doar îmi scade dioptria sau recidivează în timp).

Am încercat și lentile de contact, văd mai prost cu ele, din cauza dioptriilor mari (e mult de explicat medical de ce). În concluzie, prefer să port ochelari pentru tot restul vieții, îi ador și fac parte din mine!’, a povestit Cleopatra Stratan pe Instagram, potrivit .

Care a fost cel mai dificil moment din relația Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit în urmă cu aproximativ trei ani, după o relație de mai bine de un an. Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste și se bucură de faptul că au căsnicia pe care și-au dorit-o dintotdeauna.

Aceștia au povestit care a fost prin care au trecut de când formează un cuplu.

„Ce nu o să pot să uit vreodată în viața mea este s în care a venit Edi în Chișinău după 5 luni în care am stat la distanță, în pandemie. A fost cred cea mai lungă așteptare pe care am avut-o, aveam impresia că nu se mai termină ziua aia.

Nu dorim la nimeni să treacă prin chestia asta. Să nu treacă prin distanța prin care am trecut noi, în sensul în care noi nu știam ce se întâmplă”, a spus Cleopatra Stratan.