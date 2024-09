Dinu Maxer a cerut-o în căsătorie pe Magdalena Chihaia în Veneția, la un an după divorțul de Deea Maxer

Dinu Maxer a făcut pasul cel mare și anume a cerut-o în căsătorie pe dansatoarea și coregrafa , la mai bine de un an după divorțul de Deea Maxer, mama copiilor săi.

Cererea a avut loc în Veneția

Aflat într-o vacanță la Veneția, Dinu Maxer a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Magdalena Chihaia. Într-o atmosferă romantică, pe o gondolă, artistul a scos din buzunar un inel cu diamant, simplu și elegant, și a pus întrebarea emoționantă: „Vrei să fim împreună de acum încolo în gondola iubirii pe valurile vieții?”.

Magdalena, vizibil emoționată, a răspuns afirmativ, momentul fiind imortalizat și împărtășit pe rețelele de socializare, unde cuplul a primit numeroase felicitări, potrivit

„Sunt bucuroasă pentru Dinu. Merită să fie fericit din nou! Felicitări dragilor, să fie într-un ceas bun/ Ce frumos. Să fie într-un ceas bun, felicitări dragilor/ Felicitări! Să fie într-un ceas bun și să vă iubiți toată viața și dincolo de ea! Pupici/ Felicitări! Să fie într-un ceas bun!/ Casă de piatră, să fiți fericiți/ Felicitări! Să fie într-un ceas bun!/ Să fiți fericiți!/ Felicitări, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Relația Magdalenei cu fiul lui Dinu Maxer

Magdalena Chihaia a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu Andreas, fiul lui Dinu din căsnicia anterioară cu .

„Ne înțelegem foarte bine. Îi face plăcere să vină la spectacolele mele, să povestim de școală, de fete și să ne jucăm toți 3 jocuri de socializare. Chiar vinerea asta ne-am jucat eu, Andreas, Dinu, Maysa și Eva (mama lui Dinu – n.r.) rummy. A fost superdistractiv. Avem o relație foarte frumoasă și deschisă”, a dezvăluit actrița, despre relația cu mama artistului, pentru click.ro.

„Vorbim despre colegele de la școală pe care le simpatizează sau care îl tachinează. De asemenea, vorbim și despre pasiunile lui, plus că ne sfătuim foarte mult. Avem secretele noastre. Este un băiat foarte frumos și talentat așa că i-am promis că o să-l învăț tot ceea ce știu eu pe partea artistică, ce ține de mine, adică teatru și dans, și o să-l ajut ori de câte ori are nevoie. Îl iubesc foarte tare. Andreas a pus și muzică la un spectacol de teatru pentru copii, scris și regizat de mine, în care a jucat și Dinu rolul de Harap-Alb. Andreas este adorat de colegii mei și de toți prietenii mei. Mama îl adoră și îl răsfață culinar de fiecare dată când are ocazia”, a mai spus Magdalena Chihaia.