Oana Lis dezvăluie momentul când l-a prins pe soțul ei cu minciuna: „Era o voce de femeie...”

Oana Lis a povestit în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorje” despre viața pe care o duce în prezent și despre cât de dedicată este îngrijirii soțului ei, Viorel Lis.

Oana Lis a trecut prin clipe grele când a avut și ea probleme de sănătate

Soția fostului edil al Capitalei a povestit despre momentele grele prin care a trecut, când a avut și ea probleme de sănătate. „În 2014 am avut un an în care parcă am trăit într-un balon, nu am mai ieșit la evenimente, am avut anxietate, atacuri de panică și de atunci… știi cum e, scoți cuiele dar rănile rămân!”, s-a confesat Oana Lis, potrivit

Singură și fără sprijin, se confruntă zilnic cu toate dificultățile ce apar în îngrijirea unui om vârstnic și bolnav. În cadrul discuției cu Jorge, Oana Lis a împărtășit cât de costisitoare poate fi o simplă ecografie la domiciliu pentru Viorel Lis.

„Tratamentele medicale, toate lucrurile astea costă foarte mult ca să ai grijă de cineva la un nivel ok, dar acasă, și fac un efort foarte mare financiar, adică să vină un doctor cu ecograf acasă și să-ți facă și interpretare costă 2.000 de lei, pentru că el este și greu deplasabil, dar în același timp când îi e rău fac și eu tot ce pot ca să îi fie bine și toate lucrurile astea te afectează pentru că și ca să ieși din casă îți trebuie bani”, a mai mărturist Oana Lis.

Oana și Viorel Lis sunt de 25 de ani împreună

au o relație de peste 25 de ani, în care au traversat numeroase încercări, dar au rămas uniți.

„Avem 25 de ani de relație, îți dai seama că în atât timp s-au întâmplat foarte multe lucruri. L-am mai prins și eu pe el cu minciuna, dar și el pe mine, și cazuri mai ușoare și mai grave, dar per total am trecut peste cu simțul umorului, cu acceptare.

Ca să îți dau așa 2 exemple, era un apartament mic de două camere, adică și dacă vrei să te ascunzi n-ai cum. El știa că eu dorm și el era în bucătărie, dar eu mă trezisem și m-am dus să iau ceva de pe hol și ușa închisă la bucătărie, asta acum peste 15 ani, și îl aud vorbind la telefon. Se auzea foarte tare persoană care vorbea, nu aș fi stat să ascult ce vorbește, dar vorbea cu „tu”, în general oamenii vorbesc cu el cu „dumneavoastră””, și-a amintit Oana Lis, la podcastul lui Jorge.

Oana Lis a povestit în cadrul podcastului și un episod din viața sa când l-a prins pe soțul ei că voia să se vadă cu o femeie.

„Era o voce de femeie și îi spunea „Da, ne vedem pe Decebal la o cafenea”, stabiliseră ei, la ora 19. Eu ascultam și nu-mi venea să cred, mă gândeam cine o fi asta. Am deschis ușa repede și am zis „Dar cine era la telefon”, el a zis că fiica lui. Eu nu i-am recunoscut vocea.

După aceea a început să țipe la mine, cum face omul când e prins. I-am zis să-mi dea telefonul să mă uit, și-a dat seama că o să văd că era prea repede, nu avea timp să șteargă sau ceva și mi-a zis că era o tipă care l-a rugat să-i găsească un loc de muncă și că se întâlnesc la Decebal. I-am zis că vin și eu. Dar după aia a făcut în așa fel încât a trecut ziua și nu a mai avut loc întâlnirea și nici eu nu am mai continuat subiectul”, a povestit Oana Lis.