Oana Roman și Marius Elisei s-au separat definitiv: „Mă simt eliberată de o mare povară”

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după 10 ani de relație. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar de această dată, pare definitivă despărțirea.

Fiica lui Petre Roman și Marius Elisei au divorțat în anul 2021, dar ulterior s-au împăcat. Vedeta a dezvăluit motivul separării de tatăl fiicei sale.

Oana Roman și Marius Elisei s-au separat

Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit în urmă cu câteva zile 10 ani de relație, dar se pare că povestea lor de dragoste a ajuns la final. Vedeta a postat un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare, declarând că relația cu tatăl fiicei sale s-a terminat.

Vedeta a dezvăluit că relația cu Marius Elisei trecea de multă vreme prin momente grele, dar au tot încercat să meargă mai departe. Chiar , relația lor s-a încheiat. Într-o postare pe contul personal de Instagram, fiica Mioarei Roman a oferit mai multe detalii despre despărțirea de tatăl fiicei sale.

Ea a fost cea care a anunțat separarea de tatăl fiicei ei. Fiica lui Petre Roman și-a surprins fanii din mediul online, după ce a anunțat care este, de fapt, motivul pentru care de câteva zile este tristă. Vedeta susține că de multă vreme i-a spus lui Marius Elisei nu mai au nicio șansă să repare lucrurile și că ar trebui să se despartă.

„Acum vor curge râuri de cerneală, cum s-ar spune, vor apărea titluri că Marius a părăsit-o pe Oana. Este un lucru pe care nu l-am dorit cumva amândoi.

Eu îi spun de foarte mult timp că trebuie să ne separăm definitiv, pentru că nu cred că mai avem nicio șansă să mai reparăm ceva în relația noastră, pentru că avem viziuni total diferite asupra vieții, dorințe total diferite în ceea ce privește viața.

Vedem lucrurile total diferit. Am încercat cât s-a putut. Nu s-a mai putut. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit, dar mă repet. Mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum, pentru că nu este OK că am rămas singură, cu toate pe cap”, a spus Oana Roman, pe Instagram, potrivit .

„El a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit”

În urmă cu câteva zile, Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 10 ani de relație. Deși au încercat să-și salveze relația, se pare că, într-un final, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Oana a afirmat că perioadă următoare va fi dificilă pentru ea.

„Trebuie să am grijă și de copil și de casă, și de mama, și de cumpărături, și să muncesc, să plătesc facturi și să le fac pe toate, dar asta e. El . Am hotărât acest lucru, doar că el a hotărât să plece mai devreme decât am stabilit. Atâta tot.

Cum am scris și în story-ul anterior, eu mă simt eliberată de o foarte mare povară, pentru că nu ne mai era bine împreună. Nici eu nu mai eram fericită, nici el nu era fericit. Fiecare cu greșelile lui. Fiecare cu problemele lui”,a mai spus vedeta.