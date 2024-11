Oana Roman, dezvăluire emoționantă despre eforturile fiicei ei de a înțelege divorțul părinților. „M-a sunat, speriată...”

a vorbit despre nevoia Isabelei de a o simți mereu aproape, întrucât după despărțirea părinților și răcirea bruscă a tatălui, aceasta a dezvoltat frica de a nu fi abandonată. Cu aceasta ocazie, vedeta a povestit un moment emoționant în care, plecată fiind de acasă, Isabela a sunat-o speriată, rugând-o să se întoarcă și să nu o părăsească.

„Din cauza faptului că tatăl ei a dispărut din viața ei, are această dorință extraordinară de a mă ține aproape, pentru că undeva, în subconștient, are această teamă de abandon și îi este teamă să nu dispar și eu. (…) Am lipsit într-o seară o oră de acasă și m-a sunat, speriată, să mă întorc, să nu o părăsesc. Cel mai probabil, e o frică de abandon care a rămas după despărțirea de tatăl ei”, a povestit Oana Roman în cadrul podcastului lui Alexandru Constantin, potrivit .

Oana Roman, mesaj pentru fostul soț: „Dacă o să conștientizeze că acest copil nu are nicio vină”

Oana Roman speră ca Marius Elisei să își dea seama că modul în care a procedat față de Isabela nu a fost deloc benefic fetiței lor și că, mai mult decât atât, ea nu are nimic de-a face cu celor doi. Vedeta a mai precizat că Isabela a făcut eforturi în ceea ce privește relația cu tatăl ei, înțelegând situația, dar neputând să o accepte.

„Dacă el într-o zi o să conștientizeze ce se întâmplă, dacă într-o zi o să conștientizeze că acest copil nu are nicio vină, dacă o să conștientizeze că nu are cum să dispară peste noapte din viața ei, și că asta provoacă o traumă destul de mare copilului… Isabela este foarte preocupată. Ea a înțeles, dar încă nu acceptă.”, a mai spus Oana Roma.